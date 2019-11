Basket f: U18, il Venaria la fa da padrone sul campo dell'Eteila

Che ci siano partite difficili lo sanno bene i coach dell'Under 18 femminile dell'Eteila Basket. E se a queste sfide ci si arriva con alcune giocatrici non in perfette condizioni la mission diventa impossibile, ed è così che la formazione delle Stelline alla terza di campionato ha perso in casa per 79 a 29 contro il Venaria.

La classifica langue ma, spiegano gli allenatori, "pour di fronte a un avversario fortissimo e messo molto bene in campo le nostre ragazze hanno continuato a giocare al meglio delle loro possibilità perchè solo così si cresce e si migliora, e questo è il modo giusto di vivere il basket. Le vittorie arriveranno, anche contro squadre che oggi rappresentano per noi ancora un tabù".

Questi i parziali del match: 9-22; 12-40; 18-55

Formazione Eteila e referti: Renda, Pecchenini , Grosjean , Genestrone , Trabbia 16, Marchesini , Trossello 6, Marana , Gritti 1, Pernigotto, Piola 2, Longhi 4.