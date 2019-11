Minibasket: Sconfitti ma con onore del canestro gli Esordienti del Nus

Esordio in campionato per gli Esordienti del Minbasket Nus: gioco di parole obbligato per la prima partita di stagione dei piccoli cestisti della media Valle che hanno perso di misura 31 a 29 ma con l'onore del canestro.

Partenza un pò 'molle' e prestazione sotto tono nei primi due quarti a differenza dei più esperti avversari: forse i valdostani hanno patito eccessivamente l'emozione dell'esordio in campionato.

Nel terzo e soprattutto nell'ultimo quarto invece, una grande intensità difensiva ha iniziato a fare la differenza e, trascinata dai canestri di Christian e Marco la squadra del Nus ha quasi ribaltatato il risultato. E' mancato il tempo, ma i segnali per proseguire in crescita ci sono tutti.

Da segnalare l'esordio assoluto di Edoardo Cout, che non è andato a canestro ma si è distinto per generosità e carica agonistica.