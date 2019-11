Basket: Serie D, Eteila vince e si gode la vetta della classifica

Quinta vittoria consecutiva per l'Eteila Chez Drink, che con il 64 a 57 rifilato al Victoria Novara si gode il primo posto nella classifica del girone A del campionato di serie D insieme ai torinesi del Reba.

A Novara era iniziata male, ma l'Eteila ormai ha abituato i suoi tifosi a dover attendere: nei primi minuti i padroni di casa si sono portati facilmente in vantaggio e hanno chiuso il primo parziale per 15 a 10, poi dal secondo quarto i ragazzi di coach Tardito hanno iniziato a prendere le misure agli avversari e il match ha cambiato volto. Il terzo quarto si è chiuso con i biancoblù in vantaggio per 48 a 44 e nell'ultimo parziale all'Eteila è bastato controllare le sfuriate dei novaresi per chiudere la partita con una preziosa vittoria.

Il miglior giocatore per i valdostani è stato D'Arrissi con 19 canestri, bene anche Fabio Frassy e Davide Plati con 11 canestri; anche Stefano Di Matteo in doppia cifra con 10.