Calcio a 5: A2; l'Aosta 511 espugna il campo di Cagliari

Mister Rodrigo Rosa può sorridere al primo successo in trasferta per l’Aosta Calcio 511 nel campionato di serie A2, dove all'ottava giornata i rossoneri hanno affrontato a Cagliari il Città di Sestu vincendo per 4 a 3.

Partenza a razzo dei sardi, che vanno in vantaggio dopo meno di due minuti, poi Monteiro pareggia per l'Aosta di Rodrigo Rosa; primo tempo di grande equilibrio, e alla ripresa è ancora il Sestu a passare in vantaggio a cui risponde per l'Aosta l'onnipresente Pettinari che pochi minuti dopo si ripete segnando la doppietta che vale il sorpasso in rimonta. Ma il match è tutt'altro che finito: Da Silva sigla il poker rossonero ma i sardi non ci stanno e con la terza rete riducono le distanze in un finale al cardiopalma.



Formazione Aosta 511: Belmonte, Calli, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Pellegrino, Estedadishad, Pettinari, Rosa, Fea, Vona, Frezzatto.

