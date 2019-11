Basket: U18 Silver, coach Grattacaso guida l'ambiziosa Eteila

Leader del settore giovanile del basket valdostano, la società Eteila scende in campo nel campionato Under 18 Silver con squadra rinnovata, formata da giocatori classi 2002 -2003 più i fuori quota del 2001. Il gruppo è stato rinforzato in virtù della proficua collaborazione con il Sarre che ha portato i prestiti di sette giocatori del 2002.

La guida tecnica è affidata in questa stagione a coach Aldo Grattacaso oramai da molti anni nelle fila Eteila e che l’anno passato guidava l’Under 16 Silver; la squadra è iscritta nel girone blu assieme al Basket Ponderano, Pallacanestro Cirié, Basket Settimo Torinese, Pallacanestro Chivasso, Kolbe Torino e Pallacanestro Montalto Dora. Fa della velocità e della precisione nel tiro distante i suoi punti di forza, fermo restando che in questi mesi coach Grattacaso ha lavorato molto sul reparto difensivo e sulla copertura lungo le fasce. La presidente Stella Lippolis non nasconde l'ambizione di vertice: "Abbiamo costruito una squadra per raggiungere obiettivi alti e contiamo riuscire, quest'anno, a guardare un poà tutti dall'alto in basso".



Formazione Eteila U18 Silver; Vallino Olivier, Rollandin Alessandro ,Giunti Giacomo , Bartoszek Adrian , Deramo Luca , Schena Federico,Mimotti Simone , Borney Rodolfo Amail Guglielmo, Coach Grattacaso Aldo , Moro Michel , Olivieri Alessandro , Paonessa Matteo , Scattolin Daniele, D'Aquino Lorenzo ,Farina Matteo , Cuneaz Cedric.