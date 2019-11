Basket: Serie D, L'Eteila batte il Don Bosco e fa poker di vittorie

Quarta vittoria consecutiva e quarto posto in classifica per l'Eteila Chez Drink alla sesta giornata del campionato di serie D di basket.

La squadra di coach Mario Tardito ha affossato il Don Bosco Borgomanero in rimonta per 79 a 67. Squadre al riposo lungo con i piemontesi in vantaggio per 39 a 45. Poi l’Eteila inizia a giocare come sa fare e per il Borgomanero cala il buio: Di Matteo e D'Arrissi sono scatenati sotto canestro e lo svantaggio in pochi minuti diventa un ricordo. Prossima sfida, trasferta nel Piemonte delle risaie contro il Victoria Novara

Formazione e referti Chez Drink Eteila: Mimotti, Cuneaz 4, Plati 3, Scattolin, Artuso 6, Nicolet, Frassy 13, Deramo, Di Matteo 23, Aiello, D’Arrissi 18, Charles 12.





Classifica:

Reba Basket 12 punti; Montalto Dora, Eteila 10 punti; Tortona, Crocetta 8 punti; Gravellona, Borgoticino, Galliate 6 punti; Don Bosco Borgomanero, Domodossola, Victoria Novara, Don Bosco Novara 4 punti; Trino 2 punti; Novi 0 punti.