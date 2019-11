Basket f: Prima cat; Eteila crolla e si fa male contro il Castelnuovo

Se il buongiorno si vede dal mattino, già in fase di riscaldamento si poteva capire che la sfida contro il Castelnuovo per l'Eteila sarebbe stata in salita, e molto ripida. Due titolari s'infortunano, le compagne sono frastornate per l'accaduto e l'avvio è un perentorio 20 a 0 per le piemontesi.

Coach Enrico Albanese, in panchina in assena del primo allenatore Pietro Catalfamo, cerca di tranquillizzare le ragazze che nel secondo tempo ricominciano a giocare ma quella di domenica non è giornata di miracoli, il ferro del canestro respinge i tiri delle valdostane, qualche fischio aribtrale di troppo le penalizza ma sostanzialmente è la forza delle 'giraffe' di Castelnuovo che hanno esperienza (serie A per alcune e C per il resto del gruppo) a fare la differenza. Finisce 111 a 30 e la doccia a fine partita è di quelle gelate.

Formazione Eteila e referti: Renda 4, Pecchenini 2, Grosjean, Genestrone 2 Trabbia 11, Marana 2, Gritti, Pernigotto, Gaida 5, Longhi.

