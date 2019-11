Palet: AB; questa sera spareggi per accesso agli ottavi di finale

Si disputano questa sera al PalaFent di Brissogne gli spareggi dei gironi A2, B e C della categoria AB dei campionati società di palet. Cinque le sfide tra le dieci migliori seconde; chi vince completerà il tabellone per gli ottavi di finale. Scenderanno in campo Aymavilles, Gressan Cogne A, St-Denis, Valdigne C, Pontey, Valdigne A, Issogne C, Nus A, Quart A e Champdepraz A.

La fase di qualificazione del giorne A di categoria AB si è invece svolta domenica ed è tata vinta dal St-Christophe davanti a Pontey e Issogne A. In C si sono qualificati il Valdigne, che ha vinto la poule, e il Grand Paradis, vittorioso sul St-Christophe per differenza punti; in ultima posizione il Donnas C.