Calcio: Promozione, Brutta caduta casalinga dello Charvensod

E' finita con i piemontesi a festeggiare attorno a mister Scardino e i valdostani a filar mesti negli spogliatoi, il match tra Charvensod e Rivarolese vinto da quest'ultimi per 2 a 0. Nona giornata del campionato di calcio di Promozione e un 11esimo posto in classifica a 10 punti per lo Charva di mister Fermanelli, che in avvio di campionato aveva pronosticato qualcosa di meglio per sé e per i suoi ragazzi.

Vero è che la Rivarolese, che guida la classifica con 20 punti, è la più forte di tutte e i dieci minuti di black-out dei valdostani, dal 20' al 30' del primo tempo, sono bastat al bomber D'Alessandro per firmare la doppietta che è valsa la vittoria.

Da lì in poi lo Charvensod ci ha anche provato, soprattutto con Caminiti, Pesa e Menegazzi, ma la difesa granitica della Rivarolese non ha ceduto; proteste dei valdostani per un rigore negato al 30' del secondo tempo, quando Jorrioz sui trova di fronte al portiere avversario e finisce a terra. L'arbitro fa proseguire e il nervosismo di Fermanelli e C. per la mancata occasione di riaprire la partita non aiuta lo Charva a raccapezzarsi nei minuti finali.

RISULTATI E CLASSIFICA