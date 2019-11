Basket: Serie D, l'Eteila doma il Crocetta e guarda tutti dall'alto in basso

Vince e, almeno fino al tardo pomeriggio di oggi domenica 3 novembre, l'Eteila Chez Drink è in testa al campionato di serie D di basket. Il quarto successo alla quinta giornata è maturato a Torino contro il Crocetta, squadra forte soprattutto in casa e molto concreta, che la formazione valdostana di coach Tardito ha sconfitto per 64 a 43.

Vantaggio Eteila già notevole al termine del primo quarto: 43-28; poi Frassy, Deramo e Di Matteo hanno continuato a creare scompiglio sotto il canestro avversario fino al risultato finale. Domenica 10 novembre, sfida interna ad Aosta contro il Don Bosco Borgomanero.

Formazione Eteila Chez Drink e referti: Mimotti, Cuneaz 8, Plati 6, Artuso 8, Nicolet 2, Frassy 14, Deramo, Di Matteo 20, Aiello 6, Charles.

Classifica: Reba Basket, Montalto Dora, Tortona, Eteila 8 punti; Crocetta 6 punti; Borgoticino, Don Bosco Borgomanero, Gravellona, Domodossola 4 punti; Victoria Novara, Galliate, Trino, Don Bosco Novara 2 punti; Novi 0 punti.