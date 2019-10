Palet: I campioni del Marmore ripartono alla grande

E' iniziato il campionato di società AB 2019/2020 di palet al PalaFent di Brissogne. Nel girone A, i campioni in carica del Marmore guidati da Romano Pernel e Pietro Meynet hanno subito dato prova delle loro intenzioni, chiudendo la Poule B con 16 punti e distaccando il Saint-Denis a 9 punti. Migliore del girone è stato però lo Chatillon C di Carlo Personnettaz e Gilles Roux, con 18 punti; il Nus si piazzato quarto con sette punti e ultimo il Verres con due punti.

In categoria C, passano il turno per accedere alla fase ad eliminazione diretta il Gressan Cogne di Elio Savioz e Donato Dumanoir e il Donnas B (Armando Prelaz e Roberto Affanni). Fuori il Quart di Massimo Vanzetto e Samuel Marquis.

Sabato 2 novembre si completa la fase di qualificazione: giocheranno i restanti cinque gironi di AB e due gironi di C. Domenica 3, invece, saranno in campo le squadre del gruppo C della categoria inferiore.