(VIDEO) PRODEZZA ARGENTINA - Aygreville, il gol di Barbuio che vale il primato

IL GOL DI BARBUIO DA 35 METRI

Una doppietta argentina al BorgoVercelli (2-1 il finale domenica scorsa) per il primato solitario dell'Aygreville. Di seguito ecco uno dei due gol di Matias Leandro Barbuio ("Mati-gol"), uno dei giocatori-rivelazione della squadra valdostana, un attaccante classe 1990 nato a Villa Maria in Argentina reduce nel 2017/2018 da 12 gol in 17 presenze nel Bocale (Eccellenza calabrese) dopo aver giocato in Sud America.

Anche grazie ai gol di Barbuio l'Aygreville è uno dei 13 club imbattuti dalla serie D alla Prima Categoria considerando Piemonte e Valle d'Aosta.