Basket: Serie D, Eteila a valanga sul Novi Ligure

Terza ed entusiasmante vittoria dello Chez Drink Eteila nella quarta giornata del campionato di serie D di basket. I valdostani di coach Tardito hanno sconfitto la formazione del modesto Novi Ligure per 80 a 47, in virtù di una seconda frazione di gioco disputata senza sbavature e con una forte carica agonistica. All'intervallo lungo le squadre vanno a riposto sul risultato di 33 a 25 per l'Eteila; poi D'Arrissi, mattatore con 20 canestri, Frassy e Di Matteo centrano praticamente tutti i canestri fino al successo finale. Esordio con l'Eteila e in serie D per il giovane Luca Deramo, autore di quattro canestri. Il Novi resta ultimo in classifica a 0 punti; l'Eteila è terzo con 6 punti.

Formazione Eteila Chez Drink e referti: Farina, Mimotti 3, Cuneaz 2, Plati 9, Artuso 3, Nicolet 6, Frassy 13, Deramo 4, Di Matteo 16, Aiello 2, D’Arrissi 20, Charles 2.

Classifica: Reba Basket, Montalto Dora 8 punti; Crocetta, Tortona, Eteila 6; Borgoticino, Don Bosco Borgomanero, Gravellona 4; Victoria Novara, Galliate, Trino, Don Bosco Novara, Domodossola 2; Novi 0.