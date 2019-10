Calcio a 5: A2, l'Aosta 511 batte 5-4 il Milano e conquista i primi tre punti

Dopo quattro sconfitte, almeno due delle quali tutto sommato immeritate, l’Aosta 511 conquista la prima vittoria nella quinta giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Guidati da Estetatishad e Mascherona, i ragazzi di mister Rosa (oggi solo in panchina) hanno sconfitto il Milano per 5 a 4.

Aostani sotto dopo pochi secondi a causa di una grave distrazione in area, ma Da Silva trova dopo pochi minuti la rete del pareggio; poi è Monteiro a siglare il sorpasso. Il Milano pareggia e in avvio di ripresa sigla l'uno-due che porta i lombardi sul 2 a 4. Estetatishad accorcia e l'Aosta torna a sperare: nei minuti finali sembra esserci una sola squadra in campo e sono Mascherona e Pettinari a segnare pareggio e rete della vittoria che vale i primi tre punti



Formazione Aosta 511: Belmonte, Calli, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Pellegrino, Estedadishad, Pettinari, Fea, Bellafiore, Vona, Frezzatto.

Classifica: Futsal Villorba 12 punti;Carrè Chiuppano, Città di Massa 11 punti; L84 10 punti; Milano, Gisinti Pistoia 9 punti; Imolese 8 punti; 6 punti; Saints Pagnano, Città di Asti 6 punti; Leonardo, Fenice Veneziamestre 4 punti; Aosta 3 punti; Città di Sestu 2 punti; Olimpia Regium Reggio Emilia 1 punto.