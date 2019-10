Calcio a 5: C2, cadono Aymavilles e Valtournenche

Male le squadre valdostane nella seconda giornata del campionato C2 di calcio a 5. L'Aymavilles di mister Luigi Costante ha perso in casa per 5 a 3 contro il Don Bosco Caselle in una partita coriacea costata anche un infortunio a Di Maio; in gol per i valdostani Carrozzino, Esposito e lo stesso Di Maio. Troppi errori difensivi sono costati cari all'Aymavilles che dopo essere passato in vantaggio ha subìto per tutto il match la pressione degli avversari.

Sconfitto per 5 a 2 il Valtournenche di Giorgio Stefanetti, in trasferta in casa del Pro Vercelli. Anche in questo caso valdostani in vantaggio con Aillon e in seguito chiusi inutilmente in difesa. Tra la fine del primo tempo e buona parte della ripresa, cinque reti dei vercellesi e il gol della bandiera del Valtournenche con Lillaz.