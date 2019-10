Calcio a 5: Atm cup, al Nipponly va stretto il pari per restare in vetta alla classifica

Grande spettacolo e quattro reti sul parquet del Pont Suaz: è mancata solo la vittoria di una squadra sull'altra. Tra Nipponly e Team Bovio Eteredile è infatti finita 2 a 2 nella terza giornata dell'Atm cup girone A; quel tanto che basta alla formazione di mister Salvatore Fonte per restare imbattuta e mantenere il vertice della classifica, anche se Fashion e Piaggio Giachino vittoriose si fanno sotto con prepotenza.

Per la tredicesima giornata, attesa la sfida tra Pont Suaz Ultimo Piano e Team Bovio, match valevole per il quarto posto; Piaggio Giachino affronta Casa del Fuoco per confermare la terza posizione in classifica.