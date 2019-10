Basket: Serie D, l'Eteila Chez Drink schianta il Trino

Convincente successo esterno per l'Eteila Chez Drink che alla terza giornata di campionato di serie D di basket espugna il campo di Trino Vercellese per 76 a 63.

Una vittoria meritata per l’intensità e la coesione che la squadra ha saputo mettere in campo durante tutta la partita. Doveva essere un match difficile e le attese non sono state tradite con un primo quarto che è scivolato via sul filo dell’equilibrio fino al 21-23 di fine periodo, con Plati e D’Arrissi e un buon Artuso a guidare la squadra.

Equilibrio che continua fino all’intervallo anche se in difesa si iniziano a registrare problemi per il Trino, che va in affanno e non trova più la via del canestro facilmente. Squadre negli spogliatoi sul 33-39 per lo Chez Drink; nel terzo quarto le giocate di un ottimo Frassy e di Charles autore di due triple e una ottima difesa su Loughlimi permettono ai valdostani di prendere la doppia cifra di vantaggio sul 45-58.

Frazione finale all’arma bianca per i padroni di casa, che provano a rientrare in partita ma capitan Plati glaciale dalla lunetta spegne i tentativi del Trino, che deve soccombere con il punteggio finale di 63-76. Prossimo impegno domenica 27 ottobre al Palamiozzi contro il Novi Ligure.

Formazione Eteila e referti: Mimotti 2, Cuneaz 2, Plati 19, Nicolet, Artuso 6, Frassy 15, Di Matteo 8, Aiello 3, D ‘Arrissi 9, Charles 12.