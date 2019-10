Basket: Under 15, Eteila punta a vincere il campionato Silver

Una squadra entusiasta, determinata, unita. E' un ottimo banco di prova l'Eteila Under 15 per Enrico Albanese, nuovo allenatore della giovane formazione guidata nei primi due anni di vita da Daniel Rossi e impegnata nel campionato Silver.

L'inserimento in squadra di giocatori molto promettenti come Francesco Vecchioli Vargas ed Edoardo Di Francesco fa dell'Eteila Under 15 una delle squadre favorite per la qualificazione alla fase da Silver a Top. Avversari diretti per il passaggio di categoria sono certamente il Conte Verde, il Cirié e il Rivoli. Ragazzi con la testa sul collo gli under 15 di Stella Lippolis, buoni palleggiatori e precisi a canestro: Albanese per le sue sessioni di allenamento punta dunque soprattutto sul potenziamento fisico più che sulla tenuta mentale e la determinazione agonistica.

"Migliorare il coordinamento e l'equilibrio nelle fasi di gioco, oltre a irrobustire i muscoli - spiega il coach - può contribuire se non a farli crescere in altezza almeno a dar loro quella spinta necessaria per affrontare squadre più strutturate fisicamente".