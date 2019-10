Basket: Serie D, l'Eteila espugna il campo del Trino

Vince in trasferta lo Chez Drink Eteila nella seconda giornata del campionato di serie D di basket. i ragazzi di coach Mario Tardito hanno sconfitto il Trino per 76 a 63 e il successo sa di impresa, considerato il fatto che i vercellesi sono in lizza per la promozione in serie C.

L'Eteila è rimasta in testa alla fine di tutti i quarti (23-21; 39-33; 58-45) e sono nell'ultimo tempo gli avversari hanno cercato di ribaltare il risultato, senza riuscirci anche in virtù del gioco difensivo tecnicamente ineccepibile messo in atto dai valdostani, tra i quali sembra essere 'risorto' D'Arrissi, autore di nove canestri.

Formazione e referti Eteila Chez Drink: Mimotti 2, Cuneaz 2, Plati 19, Nicolet 2, Artuso 6, Frassy 15, Di Matteo 6 , Aiello 3, D’Arrissi 9, Charles

Classifica: Reba Basket, Montalto Dora 6; Crocetta, Borgoticino, Tortona, Eteila, Don Bosco Borgomanero 4; Victoria Novara, Galliate, Trino, Gravellona, Don Bosco Novara 2; Novi, Domodossola 0.