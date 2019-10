Tsan f: Lo Challand-St.Anselme I è Champion d'Automne 2019

Come lo scorso anno, la squadra femminile dello Challand Saint-Anselme I si e' confermata regina dello tsan vincendo a Quart la finale del Campionato d'autunno contro il Quart per 2050 a 1304. Al secondo posto si è piazzato il Brisma. Gia' nella prima tsacha' con 24 buone a 19 lo Challand era in vantaggio di 368 metri, 1078 a 700; poi nella seconda tsacha' 23 buone a 20 per le vincitrici, tra le quali si è distinta Isabelle Grosjacques con sette buone e 466 metri.

Il titolo juniores e' andato ancora una volta al Verrayes che a Nus ha superato il Fenus per 3070 a 1551. Domenica 27 ottobre a Saint-Vincent la finale di serie A tra Verrayes e Chatillon; in B ha vinto il Pollein e in C il Valtournenche.