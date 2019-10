Basket: Chez Drink resta main sponsor Eteila

Rinnovato l'accordo tra l'Eteila Basket e il main sponsor Chez Drink, azienda valdostana leader nel settore della distribuzione delle bevande, per le due prossime stagioni sportive.

"Una proficua collaborazione quella con Chez Drink - si legge sul profilo Fb dell'Eteila - che nel corso degli anni ci ha permesso di portare avanti il nostro progetto, la nostra idea di pallacanestro. E ancora una volta Chez Drink anche dopo il decennale della società non ha voluto far mancare il proprio apporto e ha deciso di essere con noi anche per le prossime stagioni".

E iniziano domani domenica 20 ottobre i campionati Esordienti 2008 competitivo (istruttori Eteila Silvia Rosset e Umberto Colombini) e Aquilotti 2009 con istruttori Umberto Colombini e Aldo Grattacaso.