Calcio a 5: A2, triplete di sconfitte per l'Aosta 511

Terza partita di campionato A2 e terza sconfitta per l’Aosta 511 di calcio a 5, che esce sconfitta dal campo del Montfleuri per 4 a 7 subìto dall'L84, formazione solida, ben preparata e con alcuni giocatori capaci di fare la differenza.

A difesa di mister Rosa, va detto che tra le fila dell'Aosta oggi si contavano assenze importanti: lo stesso Rodrigo Rosa e poi Vona, Bellafiore, Belmonte, Mascherona. Esordio amaro, invece per il nuovo portiere Joao Marcelo Frezzatto, che nonostante le sette reti incassate è stato decisivo in almeno altre cinque occasioni.

In vantaggio è passata l'Aosta con il suo capitano, Estedadishad, su punizione. In due minuti l'ex 511 Turello trova la rete del pareggio; l'L84 passa in vantaggio con Miani, l'Aosta paerggia con Pellegrino, Dias riporta in vantaggio i piemonesi ma Da Silva pareggia nuovamente. Il primo tempo finisce 3 a 3. Nel secondo tempo Turello riporta subito in vantaggio i suoi, seguito da De Lima per il 5 a 3. Da Silva accorcia per l'Aosta, Poi Iovino segna la sesta rete dell'L84 e Calli firma l'autorete che vale il 4 a 7.

Sabato prossimo, trasferta a Pistoia contro il Gisinti, che oggi ha vinto la sua prima partita di campionato.

Formazione Aosta 511: Frezzatto, Estedadishad, Fea, Calli, Da Silva, Piccolo, Pettinari, Pellegrino, Zatsuga, Grange, Berthod.