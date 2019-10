Calcio a 5: A2, esordio con sconfitta per l'Aosta 511

È cominciato male per l'Aosta 511 di Rodrigo Rosa il campionato di serie A2 di calcio a 5. Preparata con cura dal mister e molto 'sentita' dai giocatori, sulla trasferta al campo della Fenice Veneziamestre ha pesato sicuramente l'emozione: è finita 3 a 2 per i padroni di casa che avrebbero potuto anche incrementare il risultato se il 'portierone' Belmonte non avesse giganteggiato nei minuti finali tra i pali rossoneri.



I veneziani passano in vantaggio con Cavaglià all'11' ma un minuto dopo è Calli a pareggiare per l'Aosta. Nella ripresa, Fenice Veneziamestre nuovamente avanti al 13' con Botosso, ma superCalli trova la rete del pari al 17’. Il tempo di rimettere la palla al centro, che i veneti ritrovano il vantaggio con Caregnato, rete che vale il match.

Prossima sfida per l'Aosta al Montfleuri contro il Vallorba.

Formazione Aosta 511: Belmonte, Calli, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Fea, Grange, Pettinari, Rosa, Pellegrino, Berthod.