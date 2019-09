Basket: Quindici squadre valdostane si preparano ai campionati giovanili

Dopo la lunga pausa estiva, sono ripresi questa settimana gli allenamenti delle squadre valdostane di pallacanestro del settore giovanile. Tra queste, spicca l'assenza della Rouge et Noir under 18, che non avendo sufficienti iscritti per affrontare il campionato ha deciso di iscrivere solo i seniores, la cui stagione inizierà solo a novembre.

I tre giocatori di punta Luca Deramo, Alessandro Olivieri e Rodolfo Borney resteranno a giocare nell'Eteila, per gli altri il futuro sportivo è incerto. E anche quest'anno è l'Eteila la società che 'domina' il settore giovanile valdostano del basket, con sei formazioni iscritte ad altrettanti campionati e altre due ai tornei di minibasket.

Queste le squadre e i coach Eteila: in serie D lo Chez Drink con allenatore Mario Tardito e viceallenatore Umberto Colombini; Under 18 regionale maschile coach Aldo Grattacaso; Under 18 femminile regionale allenatore Pietro Catalfamo; Under 16 maschile regionale allenatore Gianni Artuso; Under 15 maschile coach Enrico Albanese; Under 14 maschile regionale guidata da Davide Plati; Under 13 maschile con i coach Silvia Rosset e Daniel Rossi; Esordienti 2008 competitivo nelle mani degli istruttori Silvia Rosset e Umberto Colombini e infine gli Aquilotti 2009 con istruttori Umberto Colombini e Aldo Grattacaso.

Orfano dell'esperto coach Stefano Saudin, ora a Trieste, il Sarre/Chesallet del presidente Elis Rosset scenderà in campo nel campionato Under 13 regionale con i coach Silvia Rosset e Daniel Rossi; con gli Aquilotti Montan 2009 guidati da Silvia Rosset e Gregory Parolo Daudry; con le Gazzelle 2008/09 con il coach Elis Rosset.

Il Monte Emilius Uisp è iscritto al campionato Under 14 femminile con il coach Pietro Catalfamo: agli Esordienti maschili con istruttore Raffaele Romano; agli Esordienti femminili con gli allenatori Yvette Comé e Pietro Catalfamo; agli Aquilotti con Yvette Comé e con gli Scoiattoli guidati da Raffaele Romano.

Il Minibasket Nus partecipa invece ai campionati Esordienti competitivi 2009 e agli Scoiattoli 2011 con coach Andrea Frison.