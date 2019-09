Calcio: Prima cat Coppa Piemonte; Tre espulsi e un pareggio tra Quart e Fenusma

E' finita con un pareggio per 2 a 2 la seconda sfida valdostana tra Fenusma e Quart del primo turno di Coppa Piemonte di Prima Categoria.

In campo tra le due formazioni di media Valle si è visto di tutto: il Quart sembra essere padrone del campo e va in vantaggio con Giuseppe Rao; il raddoppio porta la firma di Alex Arlian . Mister Simone Dosso pregusta già il successo ma già alla fine del primo tempo resta con nove giocatori: Ciavattone espulso per fallo di reazione, Bianchi per doppia ammonizione.

Nel secondo tempo, forte della superiorità numerica, è il Fenusma a fare la partita: Matteo Ceccon riduce le distanze e pochi secondi dopo si fa espellere per aver spinto un avversario mentre andava a riprendere la palla in rete. Il mister del Fenusma, Fabio Cerise, continua a incitare i suoi e una mischia sottoporta costringe i difensori del Quart a un fallo su chiara azione da gol: è calcio di rigore, siglato da Droz che fissa il risultato sul 2 a 2.