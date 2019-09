Calcio: Fischio d'inizio per la Seconda e Terza categoria

Tornano in campo le formazioni valdostane di tutte le categorie. Dopo l'avvio di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, domenica 15 settembre riprendono i campionati di calcio di Seconda, Terza categoria e i Giovanili.

Eccellenza

In Eccellenza il PDHA è partito col botto, anzi con il poker rifilato alla Pro Settimo evidenziando ottima preparazione mentre il pareggio per 3 a 3 con il Trino ha dimostrato che l'Aygreville è ancora 'in rodaggio' anche se la coppia 'BB' Bianco e Brunod ha dato segnali evidenti di grande affiatamento. Domenica l'Aygre sfida il Pro Eureka, il PDHA riceve la neopromossa Rocco Valdengo.

Promozione

In Promozione lo Charvensod di mister Fermanelli sconfitto 2 a 0 dal Lascaris ha pagato qualche disattenzione di troppo ma il gioco si è visto: dopo aver fallito un rigore dal dischetto quando la partita era ancora sullo 0 a 0 i valdostani si sono demoralizzati. Prossimo turno, trasferta piemontese contro il Settimo.

Prima Categoria

in Prima, Fenusma e Gran Paradis negli incontri casalinghi hanno travolto rispettivi avversari Mathi e Montanaro con due reti di scarto, il Saint-Vincent/Chatillon al Perucca ha fatto vedere per oltre un'ora di buon gioco senza però andare oltre lo 0 a 0 con il Gassino; preoccupa il 5 a 0 subìto in trasferta dal Quart ad opera del San Maurizio.

Domenica il Fenusma incontra il Colleretto; il Grand Paradis gioca a Gassino contro i locali, il Quart ospita il Corio e il SVC se la gioca con il Valdruento.

Seconda Categoria

Nel girone C di Seconda categoria sono raggruppate le valdostane.

Il CGC Aosta di mister De Ceglie scende in campo domenica in trasferta contro il Valle Elvo: sarà l'occasione per testare gli acquisti Macrì, Balbis e Poletti.

Il rinnovato Montjovet/Champdepraz di Ives D'Herin riceve il Mongrando: nove nuovi giocatori in campo per i valdostani potrebbero fare la differenza.

Il Valdigne di Renzo Drudi non avrà vita facile con il Pollone: test importante per Biscardi, il nuovo centrale della formazione di alta Valle.

Per l'Aosta 511 di mister Pierino Charles, l'arrivo del Valchiusella coincide con la scesa in campo dei nuovi Fabio Cusano direttamente dal PDHA, Platì, Fazari, Roda e Glassier.

Terza Categoria

Domenica difficile per l'Atletico Chatillon e per lo Chambave impegnati fuori casa nel difficile campionato di Terza, girone A.

L'Atletico di mister Claudio Edifizi vuole riscattare la passata stagione con più ombre che luci e la sfida di domani sarà un immediato banco di prova importante.

Per lo Chambave, Roberto Blanc potrà schierare i nuovi acquisti Porliod e Negri dal Fenusma, Matteo Spalla dall'Atletico Chatillon, oltre agli svincolati Toppo e Brunod.