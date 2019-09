Basket: Pieiller e Pinet fanno grande il Nus al torneo Don Marzari

Trasferta triestina difficile da dimenticare per i giovani cestisti del Minibasket Nus Christian Pinet e Aksel Pieiller. Con il loro istruttore, Andrea Frison, hanno partecipato per i Malnate Boys al 26esimo torneo Don Marzari, inserito nel circuito PGS.

La formazione di Frison ha vinto due gare su tre e si è fermata solo ai quarti di finale, contro il Porto Sant'Elpidio che ha battuto il Malnate per 41 a 21. Protagonisti Pieiller e Pinet, che hanno approfittato delle gare per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato di minibasket.