Calcio a 5: Dayen Estedadishad da Bagnolo tiene sulla corda l’Aosta 511

Il centrale di origine iraniana non scioglie ancora la riserva e tiene sulla corda l’allenatore Rodrigo Rosa, rientrato da Brasile e che deve definire i quadri. Lo scorso anno dall’Aosta è andato al Bagno con l’intento di “crescere ancora, sia come persona che come giocatore, ho tanta voglia di dimostrare chi sono realmente ed è arrivato il momento giusto".

Ma ora Dayen Estedadishad tentenna e tiene tutti in attesa. Iraniano di nascita e italiano di cittadinanza, per Dayen nel Bagnolo è stata la prima esperienza lontano da Aosta, anche se un piccolo dietro le quinte merita di essere raccontato: due anni fa c’era stato qualcosa in più che un semplice contatto con Bagnolo.

All’epoca la società Bagnolo Calcio a 5 aveva rivolto un grande ringraziamento alla società Aosta per la disponibilità mostrata.