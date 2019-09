Calcio a 5: Aosta 511 pronta all'esordio in A2, qui il calendario delle partite

E' il futsal dei record, quello che si giocherà nella stagione 2019/2020. Lo scorso anno furono 206 le squadre iscritte ai campionati nazionali: fu un primato che fece parlare, per la sua storicità e per l’acquisizione di un nuovo status all’interno del panorama dello sport italiano. Per il 2019/2020 questo record è stato ulteriormente ritoccato: il calcio a 5 concretizza il suo ottimo stato di salute brindando alle 211 società che andranno a comporre i campionati nazionali di Serie A, A2 e B maschile, A e A2 femminile.

In A2 esordisce l'Aosta 511 di mister Rodrigo Rosa, in un girone difficile che lo vedrà impegnato il 28 settembre nel primo match stagionale contro la Fenice Venezia Mestre. L'Aosta inizierà gli allenamenti lunedì 26 agosto.

“Sono davvero soddisfatto della crescita di squadre iscritte – commenta il presidente della Divisione italiana Futsal, Andrea Montemurro - nel corso di questa stagione, attraverso un’importante attività mediatica, imparagonabile per volume e importanza ad altri sport, abbiamo ancor di più rinvigorito l’immagine e il volto di questa disciplina. Il riflesso di tutto ciò lo riscontriamo nelle iscrizioni e nel sempre crescente numero di società che scelgono il calcio a 5 per fare attività sportiva”.

In basso, il calendario completo del campionato in formato PDF