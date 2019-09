Basket: La Pallacanestro Varese arriva a Gressoney

È stato presentato oggi, mercoledì 21 agosto, a Gressoney-Saint-Jean il ritiro estivo precampionato della Pallacanestro Varese, squadra che milita nel campionato di serie A.

Il ritiro si svolge a Gressoney-La-Trinité dal 19 al 24 agosto e s’inserisce nel quadro di un progetto promozionale che prevede la veicolazione dell’immagine e del logo della Valle d’Aosta nel corso della stagione agonistica 2019-2020.

Il progetto prevede una serie di interventi spot durante le partite casalinghe della Pallacanestro Varese oltre all’utilizzo dell’immagine dei giocatori o il logo della squadra per campagne pubblicitarie e/o attività di comunicazione, la possibilità di organizzare i campi estivi del settore giovanile della Pallacanestro Varese in Valle d'Aosta, spazi istituzionali sul sito web della Pallacanestro Varese nella sezione riservata agli sponsor e ai partner del Club, la possibilità di attività di co-marketing legate a promozioni condivise su biglietteria e ski-pass oltre a una partita dedicata come match sponsor e una ospitata di almeno tre giocatori della Pallacanestro Varese in una località turistica della Valle d’Aosta o un punto di interesse e relativa copertura mediatica e alcune altre azioni di marketing.

"Con questa azione di promozione – dichiara l’assessore regionale al Turismo e Sport, Laurent Viérin – proseguiamo il percorso già intrapreso con altre realtà di altri sport per promuovere la nostra regione affiancando il brand Valle d’Aosta a società sportive di assoluto prestigio nel panorama sportivo nazionale e internazionale. L’obiettivo è quello di accrescere la presenza dell’immagine della nostra regione all’interno di questo sport a attraverso una società storica e di grande prestigio come la Pallacanestro Varese con l’intento di catturare l’interesse di un vasto numero di appassionati, soprattutto giovani, così da generare ricadute positive dal punto di vista dei flussi turistici".

"Siamo contenti e onorati di poter svolgere il ritiro in una località che in quanto ad ospitalità, paesaggi e strutture non è seconda a nessuno - afferma Andrea Conti, General Manager della Pallacanestro Openjobmetis Varese - in virtù dell’accordo stipulato, siamo messi nelle migliori condizioni possibili per iniziare fin da subito con il piede giusto; speriamo sia un buon viatico per una buona stagione".