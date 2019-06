Platini rilasciato dopo nterrogatorio

È stato un lungo interrogatorio, ma visto il numero delle domande non poteva essere diversamente. Mi hanno fatto domande anche sull'Euro 2016, sui Mondiali in Russia, sul PSG e sulla FIFA», ha rivelato il 63enne francese all'uscita dell'Ufficio centrale dell'anticorruzione a Nanterre.

William Bourdon, l'avvocato dell'ex capitano della Juventus, non ha nascosto la delusione per quanto è capitato nella giornata di martedì: «Michel Platini non è più in stato di fermo: è stato alzato un polverone per niente».

L'ex numero uno dell'UEFA è sospettato di corruzione attiva e passiva, ma per ora non è stato formalmente accusato di nessun reato.

Dalle autorità francesi sono stati ascoltati anche due ex collaboratori dell'allora presidente Nicolas Sarkozy. Si tratta di Claude Guéant, segretario generale, e Sophie Dion, consigliera in materia di sport e attuale giudice del TAS.

<svg xml:space="preserve" viewbox="[object SVGAnimatedRect]" height="[object SVGAnimatedLength]" width="[object SVGAnimatedLength]" y="[object SVGAnimatedLength]" x="[object SVGAnimatedLength]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g id="facebook_1_"></g></svg>