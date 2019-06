Calcio: 1° Mc Lion Trophy, Borgosesia e QuinciTava mettono i sigilli al 5°memorial Livio Forma

Una doppietta del Borgosesia e il terzo sigillo consecutivo del QuinciTava hanno fatto calare il sipario sul quinto memorial Livio Forma di calcio, il primo della prima edizione del Mc Lion Trophy.

Con grande freddezza, i vercellesi hanno conquistato il gradino alto del podio nelle categorie Under 15 e Under 16 del torneo dedicato al giornalista della Rai, mentre il QuinciTava si è imposto nell’Under 17.

Terza vittoria nella storia della manifestazione per il QuinciTava, che si è imposto nella categoria Under 17. In finale, i piemontesi si sono scontrati con la Virtus Lomellina di Pavia. Grazie a una rete di Luca Chiaro nel primo tempo e al gol di Matteo Scagliarat sul finire del secondo parziale, il QuinciTava ha superato 2-0 i pavesi. Nella finale per il terzo/quarto posto, l’Ivrea Banchette si è imposto 3-1 sullo Charvensod.

Si è deciso ai calci di rigore il torneo della categoria Under 16, che ha visto affrontarsi in finale Borgosesia e Savigliano. Nessuna delle due squadre è riuscita ad andare a segno durante i 40’ di gioco, così è toccato ai ‘penality’ designare il vincitore della sfida. Con 9 realizzazioni a 8 dagli undici metri, il Borgosesia ha conquistato il primo posto, davanti al Savigliano. Terzo gradino del podio per lo Charvensod che, nella finalina, ha superato ai rigori (6-4 ) il Fenusma.

Calci di rigore decisivi anche nel triangolare della categoria Under 15, dove il Borgosesia ha avuto la meglio sull’Aygreville e sul Real Soccer ai calci di rigore. I vercellesi si sono imposti 4-2 sui valdostani, dopo che il tempo regolare si era chiuso sull’uno a uno, mentre hanno superato 8-7 il Real Soccer, una volta che il fischio dell’arbitro aveva messo fine all’incontro sull’uno a uno. Due vittorie che hanno consegnato al Borgosesia il primo posto nel torneo, mentre la piazza d’onore è andata al Real Soccer, che si è imposto 5-3 ai calci di rigore sull’Aygreville, al termine di una partita a reti inviolate.

Archiviata la prima giornata, il McLion Trophy - 8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio si prepara a entrare nel vivo. Oggi venerdì 14 giugno, entro le 14 saranno ultimate le operazioni di accredito delle squadre. Il fischio d’inizio è fissato per le 14,30 su tutti i campi di gioco, ma il centrale il Gressan potrà contare su un ospite d’eccezione: sarà infatti l’ex azzurro Angelo Di Livio a dare il via ufficiale alla prima edizione del McLion Trophy.