Raftin: Barve le ragazze del Rafting Aventure Villeneuve ai mondiali

Si chiude con il bilancio della medaglia d’argento conquistata dall’equipaggio di Italia 1 Donne la spedizione azzurra ai primi Campionati Mondiali indetti dalla World Rafting Federation e disputati in Turchia, a Tunceli.

Ieri, la gara di Slalom ha concluso i cinque giorni della manifestazione che ha visto in gara 17 Nazioni con una cinquantina di equipaggi. E nella gara di Slalom l’equipaggio di Italia 1 Donne composto da Francesca Leonardi, Alessandra Massimino, Dorothea Oberhofer e Marianna Tedeschi ha confermato il proprio valore cogliendo, dopo quello nella Discesa e nella gara RX, il secondo posto anche nella disciplina più tecnica del Rafting. Con questo risultato Francesca Leonardi e le sue compagne hanno conquistato la medaglia d’argento nella classifica generale precedute dal team di Russia 1. L’altro equipaggio di Italia Donne 2 (Letizia Lauri, Eloide Lumignon, Gaia Mascarello e Carlotta Scalvino) ha chiuso lo Slalom al 9° posto dopo il 9° (Discesa) e il 13° (RX). Posto finale: 12° posto.

Per gli Uomini dove si imposto il Brasile, l’equipaggio di Italia 1 (Pietro Fratton, Fabio Martini, Zeno Martini e Lorenzo Mastella) chiude al 6° posto in classica generale con i parziali del 3° posto (Discesa), 5°posto (RX) e 7° posto nello Slalom. Per Italia 2 (Carlo Benciolini, Jordi Sarteur, Riccardo Colombo e Francesco Regina), il 9°posto nella Slalom e i parziali di 9° (Discesa) e 13° (RX) fanno concludere i Mondiali di Tunceli al 12° posto.

Infine il risultato dei due equipaggi misti che con atleti delle due squadre femminili e le due maschili hanno disputato una gara RX a loro riservata. Italia 1 MIX (Benciolini- Sarteur- Oberhofer-Leonardi) ha chiuso al 4° posto seguito, al 5°, da Italia 2 MIX. Primo posto per la Russia.

La nazionale, con il presidente F.I.Raft. Danilo Barmaz, che in qualità di presidente della World Rafting Federation ha tenuto a battesimo i primi mondiali del rafting, il DT Paolo Benciolini, lo staff e gli atleti che ieri sera avevano partecipato alla cerimonia di chiusura già questa mattina era all’aeroporto della città di Elazig per il trasferimento a Istanbul da dove, con un volo Turkish Airlines, partner tecnico dei Mondiali di Tunceli, ha raggiunto oggi, nel primo pomeriggio, l’aeroporto milanese di Malpensa.

Questi gli atleti della nazionale che ha corso a Tunceli divisi per Club di appartenenza:

- Adda Viva di Sondrio: Alessandra Massimino e Riccardo Colombo.

- DRD4 di Merano (Bolzano): Dorothea Oberhofer.

- Canoa Club Pescantina (Verona): Carlo Benciolini.

- Rafting Aventure Villeneuve di Villeneuve (Aosta): Letizia Lauri, Eloide Lumignon, Gaia Mascarello, Jordi Sarteur e Carlotta Scalvino.

- Rafting Team Verona di Verona: Pietro Fratton, Fabio Martini, Zeno Martini e Lorenzo Mastella.

- River Side di Gravere (Torino): Francesco Regina

- Sesia Rafting di Vocca (Vercelli): Francesca Leonardi e Marianna Tedeschi.

Prossimo appuntamento internazionale in calendario la prima prova di World Cup in Albania dal 30 agosto al 1° settembre. In Italia invece appuntamento il 15 settembre a Torino per la prova di Coppa Italia/Coppa Parigi 2024 riservata alle categorie Allievi-Cadetti e Disabili.