Basket: U18, Eteila terza alle Final Four

Sconfitta per 86 a 59 dalla Canestro Alessandria nelle prima partita delle Final four, l'Under 18 dell'Eteila Basket ha invece battuto in trasferta il Cirié sul campo di Galliate per 56 a 51, conquistando la finale di terzo/quarto posto.

Un piazzamento, quello di 'bronzo', che conferma l'ottima stagione dei coach Colombini e Rosset e lascia sperare in un prossimo campionato di alto livello