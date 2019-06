Calcio a 5: Torna ad Aosta il torneo 'La Piazza-Memorial Castelnuovo'

Qualche maligno lo aveva dato incomprensibilmente per annullato, ma invece torna questo mese con tanto entusiasmo e novità il Trofeo di calcio a cinque 'La Piazza 2019 – 2/o Memorial Maicol Castelnuovo', organizzato dall’Asd Valdostana in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Aosta e il sostegno dell’Amministrazione regionale. Il torneo si disputerà dal 21 al 23 giugno in piazza Chanoux e in altre zone 'strategiche di Aosta.

Non sarà solo calcio, come avviene ormai da alcuni anni, ma anche basket e altre attività collaterali.

Giovedì 6 giugno, alle ore 12,30, nel Salone Ducale dell’Hôtel de Ville ad Aosta saranno presentati il programma e le novità della manifestazione legate agli altri tornei sportivi e le diverse animazioni che si terranno a corollario dell’evento.