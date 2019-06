Tsan: Trionfa lo Chambave nel campionato di serie B

Per oltre cinque ore grande spettacolo e pubblico delle grandi occasioni alla Grand Place di Pollein, per la 71esima finale di serie A di tsan, a cui hanno assistito entusiasti i massimi dirigenti europei dell'Ajest e nazionali della Figest.

Ha conquistato il suo nono trofeo e il terzo scudetto dopo 2010 e 2018 lo Chambave, che si e' imposto in una tsacha' vincendo per 50 metri ovvero 2454 a 2404 sul Verrayes, che in campionato lo aveva battuto due volte.

Il Verrayes ha posato 30 buone e 1922 metri, lo Chambave 42 e 2454 metri portandosi avanti di 532 metri e nella seconda tsacha' il Verrayes con otto buone ha recuperato solo 482 metri.

Si sono distinti nello Chambave: Davide Betemps con otto buone e 543 metri e Denis Perrin per le due paletou piu lunghe con 129 e 128 metri; nel Verrayes: Denis Artaz con sei buone e 497 metri e per il servizio Erik Marquis.

Hanno vinto il titolo femminile le donne dello Challand Saint-Anselme, quello degli imbattuti gli juniores del Verrayes; festeggiano il Pollein che dalla B sale in A; lo Chatillin che dalla C sale in B.