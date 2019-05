Basket: U18, Eteila in finale per titolo regionale

Risultato importante dell’Under 18 dell'Eteila Basket di Aosta nella corsa al titolo regionale.

I ragazzi guidati dai coach Colombini e Rosset hanno disputato un match casalingo fondamentale per la classifica e vincendo contro il Ponderano per 79 a 62 hanno conquistato le finali a quattro per il primo posto in campionato.

Formazione Eteila e referti: Artuso 29; Borrione 2; Cuneaz 6; De Fazio 3; Mimotti 14; Paonessa 4; Rollandin, Scattolin 10; Schena 2; Sulis, Vaudan 3; Vinci 6. Allenatori: Colombini e Rosset.