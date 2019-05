Rafting: In Val Sesia i Campionati Italiani Assoluti Discesa per Raft e per Hydrospeed

La Val Sesia, storico palcoscenico del Rafting e degli sport d’acqua viva, domenica 20 maggio ospita il Campionato Italiano Assoluto Discesa Classica per la categoria R4 e il Campionato Italiano Discesa Classica per la categoria Hydrospeed. Indetto dalla Federazione Italiana Rafting e organizzata da un pool di società aderenti a Federrafting che operano sul Sesia, Accadueo Feel River Valsesia ASD, Centro Canoa e Rafting Monrosa ASD, Eddyline ASD, Sesia Rafting ASD, Valsesia Sport ASD, l’appuntamento di domenica avrà come campo di gara uno dei tratti più spettacolari, ma anche impegnativi, del tratto alto del Sesia, ancora non stravolto dalla presenza di sbarramenti e dighe artificiali.



Il programma della gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Discesa Classica di Rafting, aperto alle categorie Under 19, Under 23, Senior e Master prevede la prova sul percorso di circa 4 km di lunghezza e con difficoltà di III/IV grado (su una scala di difficoltà fluviale che ha come massimo il VI grado) dalla Località Isola di Vocca con traguardo a Varallo, Vercelli. Dopo il Consiglio di Gara la partenza del primo equipaggio è prevista alle ore.11.00.



Al termine della gara Rafting, il via alla gara di Campionato Italiano Discesa Classica per Hydrospeed che avverrà dalla località di Balmuccia, nell’omonimo Comune circa 4 km a monte di Isola di Vocca, su un percorso sempre con difficoltà di III/IV grado e sulla distanza di 4.000 metri con arrivo a Isola di Vocca.



Il Campionato Italiano Assoluto Discesa Classica di Rafting riveste una particolare importanza nella stagione agonistica della Federazione Italiana Rafting perché sul Sesia saranno in gara anche gli equipaggi della nazionale che stanno svolgendo gli ultimi allenamenti di rifinitura in vista della partenza per i Campionati Mondiali indetti dalla World Rafting Federation guidata dal presidente F.I.Raft. Danilo Barmaz (nella foto), in programma dell’8 al 13 giugno a Tunceli, in Turchia.