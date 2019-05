Calcio a 5: serie B, L'Aosta 511 pareggia e vola in finale playoff

L'Aosta Calcio 511 di calcio a 5 approda con merito alla finale dei playoff di serie B e può sognare in grande. Dopo la vittoria per 7 a 2 dell'andata, i ragazzi di mister Rosa hanno pareggiato 4-4 in trasferta a Vigevano con il Real Cornaredo e si preparano ora ad affrontare in finale la formazione del Carmagnola.

Brutta partenza per l'Aosta, quando il Cornaredo in pochi minuti si porta in vantaggio per 2 a 0 con Ulian. Rosa da la sveglia ai gialloblù che con Bellafiore e Da Silva trovano il pareggio. E' ancota Bellafiore al termine del primo tempo a trovare la rete del 3 a 2 per l'Aosta. Nella ripresa è Surace per i lombardi a segnare una doppietta ma Rosa a pochi secondi dal termine insacca il prezioso 4 a 4.