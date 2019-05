Continua il passo negativo dell’Olimpia Bruno Tex impegnata nei playoff di serie D di volley, che hanno perso in casa per 3 a 0 contro il Chieri nella prima giornata del mini-girone playoff e playout di serie D e C. Questi i parziali: 25-23, 25-22 e 25-18 La squadra di coach Genola scenderà ora in campo a Verbania, dov'è assolutamente vietato sbagliare.

Classifica: Chieri 3 punti; Cerealterra 2 punti; Verbania 1 punto; Olimpia Bruno Tex 0 punti.