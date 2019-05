Calcio a 5: Al Team Bovio-Eteredile il Trofeo Azimut 2019

Il Team Bovio-Eteredile ha vinto, dominandola, la seconda edizione del Trofeo Azimut Technos Medica di calcio a 5, torneo a 40 squadre disputato al Montfleury di Aosta. Al termine di un cammino costellato di vittorie iniziato lo scorso settembre, per il Gruppo 1 il Team ha sconfitto in finale per 3 a 1 la formazione del Nipponly, che era data favorita.

Nel gruppo 2, vittoria della Casa del Fuoco-Caffè 21, che ha travolto per 5 a 0 il Bar du Centre-Notre Maison. Gruppo 3: vittoria per 5 a 3 dello Sfizio-Time Out sul Gusto-Eurocamping; il Caffè Sant’Anselmo ha invece sconfitto per 4 a 3 l'Energy Impianti elettrici vincendo così il gruppo 4.