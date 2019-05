Basket: Promozione, Eteila sconfitto fuori dai playoff

Lo Chez Drink Eteila esce dai playoff di Promozione sconfitto per 64 a 54 in gara due contro l'Alter Piossasco al termine di una partita molto combattuta.



L’inizio è positivo per i vaòdostani che partono bene con delle ottime giocate e difendendo in maniera molto intensa . Anche il pressing tanto patito in gara uno riescondo ad attaccarlo in maniera convincente .

Nel secondo periodo l'Eteila vola sul 29-20 ma complici un paio di errori difensivi gli ospiti rientrano fino al 31-27 risultato con il quale si va all’intervallo lungo.

Da segnalare l’infortunio capitato a Manfré verso la fine del secondo periodo, che nonostante tutto prova a giocare al rientro dagli spogliatoi, ma la sua partita finisce quasi subito e il giocatore è costretto ad alzare bandiera bianca.

Nel terzo periodo complice l’espulsione di D’Arrissi gli ospiti prendono in mano la partita e passano in vantaggio per la prima volta. La loro difesa sale di tono e lo chez Drink non riesce ad andare oltre gli otto punti segnati nel periodo.

Ultima frazione all’arma bianca per i ragazzi di coach Tardito che provano a ricucire lo strappo in tutte le maniere, con il cuore e con le ultime energie rimaste, e grazie ad un incitamento incessante del numeroso pubblico accorso tentano il tutto per tutto. Ma Piossasco non si scompone e fa sua la partita: vince edaccede alle semifinali.

Per lo Chez Drink la consapevolezza di averci provato fino alla fine e di avere dato tutto quello che si poteva dare in campo.



Formazione Eteila: Mimotti n.e, Cuneaz, Plati 5, Artuso 13, Manfré 5, Vinci 3, Frassy 15, Di Matteo 10, Aiello , D’Arrissi 3, Rollandin n.e.