Basket: Male Eteila al via dei playoff per la serie C

Sconfitto dall'Alter 82 Piossasco per 76 a 49, lo Chez Drink Eteila nella gara 1 dei playoff per la promozione in serie C silver di basket.

I piemontesi smontano facilmente l'aggressività dei valdostani di coach Tardito e chiudono il primo tempo per 36 a 24. Nella terza frazione di gioco la musica non cambia e nell'ultimo l'Eteila crolla.

Domani, mercoledì 1 maggio alle ore 21 lo Chez Drink scende in campo al PalaMiozzi per la gara 2; in caso di vittoria Eteila, spareggio domenica sul campo del Piossasco.

Formazione Chez Drink Eteila e referti: Mimotti, Cuneaz 1, Plati 8, Artuso 2, Manfré 16, Vinci 4, Frassy 12, Di Matteo 2, D’Arrissi 4, Rollandin.