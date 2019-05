Hanno detto male i playoff all'Aosta 511 di calcio a 5 Under 19; la squadra è stata sconfitta in casa per 4 a 3 dall'L84 ed è stata così eliminata ai 32esimi di finale dalla corsa per lo scudetto.

In compenso, cinque giocatori di mister Rodrigo Rosa sono stati convocati per il Torneo delle regioni. Si tratta di Luca Marchese e Dennis Berthod categoria under 17 e di Andrea Rossero, Cristian Zanini e Francesco Vescio tutti under 15-