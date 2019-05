Basket: Eteila inizia male a Enjoy Eurobasket 2019

Una nutrita delegazione dell'Eteila Basket è sbarcata ieri a Lloret De Mar, in Spagna, per partecipare al torneo giovanile Enjoy Eurobasket 2019 . In campo quattro squadre: le due under 18 maschile e femminile, l'under 16 e l'under 15.

La prima giornata di gare ha dato dolori e poche gioie ai valdostani. Questi i risultati:

Under 16 Eteila -Academy Antwerp 39-97

Under 15 Eteila - CB Palafois 19-101

Under 18 femminile: Eteila - Basket Academy La Spezia 30-71

Under 18 Maschile non ha giocato.

"Risultati pesanti - è il commento sul profilo Fb dell'Eteila - ma che non ci devono demoralizzare, anzi devono servire ed essere utili come esperienze da sfruttare nel futuro". Oggi la seconda giornata di partite.