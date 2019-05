Basket: Serie D, l'Eteila vince e approda ai playoff

Doveva vincerla e l'ha vinta, la partita che vale una stagione.

Lo Chez Drink Eteila in trasferta ha infatti battuto il Galliate per 78 a 65 e in virtù del successo ha conquistato la qualificazone ai playoff di promozione in serie C Silver. Il girone dei playoff inizierà sabato 27 aprile. Giocatore di giornata Manfré, sedici volte a punto.

Formazione Eteila e referti: Mimotti 3, Cuneaz 2, Plati 9, Artuso 12, Manfré 16, Vinci 2, Frassy 8, Di Matteo 10, Aiello 2, D’Arrissi 14. All Tardito

Classifica: Cossato 46 punti; San Mauro 36 punti; Asti, Trino 32 punti; Borgomanero, Gravellona, Domodossola 30 punti; Eteila, Novara 28 punti; Montalto Dora 24 punti; Serravalle 22 punti; Galliate 14 punti; Alessandria 10 punti; Tortona 2 punti.