Calcio a 5: L'Aosta 511 rischia ma vince con il Carmagnola

Match folle e intensissimo, giocato e vinto senza un attimo di tregua quello che ha visto protagonista l'Aosta 511 di calcio a 5 contro il Carmagnola, diretto avversario nella sfida playoff del campionato di serie B.

I rossoneri di Rodrigo Rosa l'hanno vinta 4 a 3 in questo modo: in vantaggio per tre a zero con Da Silva, Mascherona e Monteiro, poi almeno due possibilità di fare manita prima di subire tre reti di cui quella del pareggio a 19 secondi dalla fine; quando il match era ormai dato per scontato sul 3 a 3, gli aostani sfruttano ancora una volta il portiere di movimento che regala a Mascherona solo davanti alla porta il gol della vittoria.

Dunque ora la zona playoff vede opporsi quattro squadre: Aosta, Pavia e Carmagnola tutte a 37 punti e il Lecco, prossimo sfidante dell'Aosta 511 a quota 36.



Formazione Aosta: Belmonte, Esposito, Fea, Page, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Da Silva, Vona, Mascherona, Monteiro.

Classifica:

Saints Pagnano 54 punti; Real Cornaredo 44 punti; Elledì Carmagnola, Aosta, Pavia 37 punti; Lecco 36 punti; Videoton Crema 29 punti; Rhibo Fossano 27 punti; Domus Bresso 17 punti; Bergamo La Torre 15 punti; Savigliano 14 punti; Pgs Isola 12 punti.