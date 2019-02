Basket: U18, l'Eteila passeggia sul Rivarolo

Continua vittoriosa la 'scalata' degli imbattuti ragazzi dell’ Under 18 Eteila Basket nel campionato interregionale di pallacanestro di categoria. Vincono in trasferta come in casa e a fare le spese della 'furia gialla' dell'Eteila ieri è stato il Rivarolo, battuto per 75 a 52.

I coach Colombini e Rosset hanno messo in campo una formazione ben organizzata e 'rapace', con Farina e Scattolin in particolare stato di grazia e tutta la difesa ben schierata contro un avversario che ha fatto della precisione a canestro il proprio punto di forza.

Formazione Eteila: Borrione 2 Cuneaz 3 Defazio Paonessa 4 Rollandin 3 Farina 17 Mimotti 11 Mirabello Scattolin 22 Sulis 4 Vaudan 9.