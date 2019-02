Basket F: Le Gazzelle del Cmb Monte Emilius hanno le meglio sul Ghandi

Partita combattuta quella di domenica scorsa per le Gazzelle del Cmb Monte Emilius UISP Basket. In trasferta a Torino, al termine di una sfida al cardiopalma hanno avuto la meglio per 13 a 11 sulle giocatrici del Ghandi, mai 'in pace' a dispetto del nome e capaci di rimontare un set iniziato malissimo per loro.

Di partita in partita crescono l'impegno e l'entusiasmo delle Gazzelle del Cmb Monte Emilius alleante da coach Pietro Catalfamo, decise a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama del basket giovanile femminile.