Calcio a 5: Serie B, un errore di Siqueira 'condanna' l'Aosta al pareggio con la Domus Bresso

Ancora un pareggio per l'Aosta 511 di calcio a 5. Al Montfleury si è giocato il recupero dell’ultima giornata di andata del campionato di serie B e tra l'Aosta e la Domus Bresso è finita 2 a 2. Lento il gioco dell'Aosta in avvio e la Domus ne approfitta organizzando una difesa capace di resistere agli attacchi di Rosa, Fea e Monteiro, e al 17' sono gli ospiti ad andare a segno con Di Biasi. Venti secondi di gioco dopo è l'Aosta a pareggiare per l’autorete di De Morais.

Nella ripresa è l'Aosta 511 con Monteiro al 5' a passare in vantaggio e da lì in avanti la partita sembra ben controllata dai ragazzi di Rosa. E' un clamoroso errore del portiere aostano Siqueira a regalare il pareggio alla Domus Bresso: serve di piede Di Biasi in ripartenza e a porta sguarnita: al giocatore basta infilare in rete indisturbato ed è 2 a 2.

Sabato 9 febbraio (il campionato va in pausa per una settimana) al Monfleuri arriva il Lecco.

Formazione Aosta 511: Siqueira, Esposito, Fea, Page, Rosa, Bellafiore, Calli, Da Silva, Vona, Mascherona, Monteiro, Belmonte.

Classifica: Saints Pagnano 30 punti; Real Cornaredo 29 punti; Elledì Carmagnola 27 punti; Aosta 22 punti; Videoton 9 punti; Pgs Isola 8 punti; Bergamo La Torre 6 punti.